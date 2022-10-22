Уральский боец Петр Ян проиграл раздельным решением судей Шону О'Мэлли в UFC 280

Для россиянина это четвертое поражение в профессиональной карьере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец Петр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, не сумел победить Шона О'Мэлли. Для россиянина это четвертое поражение в профессиональной карьере. Анонс боя появился еще в июле. Для Петра, который в апреле этого года не смог завоевать пояс чемпиона, было принципиально важно победить и реабилитироваться за обидное поражение Алджамейну Стерлингу. Но судьи раздельным решением отдали победу американцу.

Начало поединка оба бойца начали достаточно осторожно, стараясь держаться на дистанции. Одной из его особенностей стал успешно проведенный тейкдаун. А в концовке раунда уже Шон О'Мэлли пошел в борьбу.

В начале второго раунда Петр пропустил мощнейший удар и пошатнулся, однако быстро восстановился и сам провел атаку, едва не сбив соперника с ног. В целом этот отрезок остался за россиянином.

В третьем раунде Шон О'Мэлли разбил лицо Петру Яну, попав коленом, проведя несколько результативных атак, в целом забрав концовку боя.

Петру Яну было принципиально важно победить и реабилитироваться за обидное поражение Алджамейну Стерлингу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в апреле Петр Ян в матче-реванше проиграл Алджамейну Стерлингу, их первый поединок также завершился победой американца из-за дисквалификации россиянина. Раздельное решение судей вызвало вопросы как у фанатов, так и в профессиональном сообществе.

До последнего оставалось непонятным, кто заберет пояс чемпиона, и все-таки Алджамейн Стерлинг сумел победить раздельным решений судей, на что россиянин на эмоциях отметил, что его обокрали, это его третье поражение в карьере.

- Считаю, что его засудили, да, у него не получилось во втором и третьем раунде, к сожалению, это было очевидно, но в остальном Петр Ян показал уверенную борьбу и должен был забирать то, что принадлежит ему, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг бойца, который следил за трансляцией поединка.

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