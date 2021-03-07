К этому бою Петр Ян впервые готовился в США. Традиционные сборы в Таиланде стали невозможны по той же причине – заезд в страну был возможен только через длительный карантин. В итоге, российский чемпион готовился в связке с бойцами UFC, One FC и Bellator Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лас-Вегасе завершился бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Петр Ян защищал пояс в схватке против американца Алдджамейна Стерлинга. В четвертом раунде, когда уроженцу Сибири оставалось доводить бой до победы, Петр Ян нанес запрещенный удар коленом в голову. В результате россиянин был дисквалифицирован, а пояс чемпиона забрал расплакавшийся Стерлинг.

В клубе единоборств «Архангел Михаил», который представляет Ян, отмечают – Петр раздавил оппонента.

В Академии единоборств РМК собрались десятки бойцов, которые желали Петру Яну только победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К четвертому раунду на счету Петра Яна было уже шесть успешных тейкдаунов. При этом, Петр Ян еще какое-то время продолжал работать вторым номером, предпочитая контратаковать. Именно в этом раунде случился очень странный эпизод – Стерлинг стоял одним коленом на настиле, и Ян нанес удар коленом в голову, когда тот оторвал руки от пола. Американец оказался в нокауте, и после осмотра врачом бой был остановлен, - рассказывают в клубе единоборств.

Уже известно, что раздельным решением судий россиянин был впереди и в случаи подсчета очков, скорее всего, выиграл бой.

Пока не ясно, почему команда Яна дала разрешение на запрещенный удар коленом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бой должен был состояться еще в декабре прошлого года, но в итоге он был перенесен на март. Официально причины такого решения так и не назвали, хотя очевидно это было связано с ограничительными мерами, - добавили в клубе «Архангел Михаил».

Десятки бойцов собрались ранним утром в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, чтобы поддержать своего товарища. Но никто не был готов к такому исходу поединка.

- Все видели этот бой, все понимают, что Петя – настоящий чемпион. Он выигрывал этот бой и в стойке и в партере. После объявления несуразного результата его соперник показал, что ему не нужен пояс такой ценой. Надеюсь, что Петру сразу дадут реванш, чтобы он вернул себе звание чемпиона дивизиона, - рассказывает «КП» боец MMA Михаил Рагозин.