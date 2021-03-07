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Спорт

«Несуразный результат»: друг Петра Яна - о дисквалификации за удар коленом

Уже известно, что раздельным решением судий россиянин был впереди и в случаи подсчета очков, скорее всего, выиграл бой с американцем Алдджамейном Стерлингом
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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К этому бою Петр Ян впервые готовился в США. Традиционные сборы в Таиланде стали невозможны по той же причине – заезд в страну был возможен только через длительный карантин. В итоге, российский чемпион готовился в связке с бойцами UFC, One FC и Bellator

К этому бою Петр Ян впервые готовился в США. Традиционные сборы в Таиланде стали невозможны по той же причине – заезд в страну был возможен только через длительный карантин. В итоге, российский чемпион готовился в связке с бойцами UFC, One FC и Bellator

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лас-Вегасе завершился бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Петр Ян защищал пояс в схватке против американца Алдджамейна Стерлинга. В четвертом раунде, когда уроженцу Сибири оставалось доводить бой до победы, Петр Ян нанес запрещенный удар коленом в голову. В результате россиянин был дисквалифицирован, а пояс чемпиона забрал расплакавшийся Стерлинг.

В клубе единоборств «Архангел Михаил», который представляет Ян, отмечают – Петр раздавил оппонента.

В Академии единоборств РМК собрались десятки бойцов, которые желали Петру Яну только победы

В Академии единоборств РМК собрались десятки бойцов, которые желали Петру Яну только победы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К четвертому раунду на счету Петра Яна было уже шесть успешных тейкдаунов. При этом, Петр Ян еще какое-то время продолжал работать вторым номером, предпочитая контратаковать. Именно в этом раунде случился очень странный эпизод – Стерлинг стоял одним коленом на настиле, и Ян нанес удар коленом в голову, когда тот оторвал руки от пола. Американец оказался в нокауте, и после осмотра врачом бой был остановлен, - рассказывают в клубе единоборств.

Уже известно, что раздельным решением судий россиянин был впереди и в случаи подсчета очков, скорее всего, выиграл бой.

Пока не ясно, почему команда Яна дала разрешение на запрещенный удар коленом

Пока не ясно, почему команда Яна дала разрешение на запрещенный удар коленом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бой должен был состояться еще в декабре прошлого года, но в итоге он был перенесен на март. Официально причины такого решения так и не назвали, хотя очевидно это было связано с ограничительными мерами, - добавили в клубе «Архангел Михаил».

Десятки бойцов собрались ранним утром в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, чтобы поддержать своего товарища. Но никто не был готов к такому исходу поединка.

- Все видели этот бой, все понимают, что Петя – настоящий чемпион. Он выигрывал этот бой и в стойке и в партере. После объявления несуразного результата его соперник показал, что ему не нужен пояс такой ценой. Надеюсь, что Петру сразу дадут реванш, чтобы он вернул себе звание чемпиона дивизиона, - рассказывает «КП» боец MMA Михаил Рагозин.

Американец Стерлинг признался, что не хотел выигрывать титул таким решением судий

Американец Стерлинг признался, что не хотел выигрывать титул таким решением судий

Фото: Алексей БУЛАТОВ