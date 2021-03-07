Сегодня Петр проводил свою первую защиту титула чемпиона UFC, который он завоевал летом прошлого года в поединке против Жозе Альдо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боец Петр Ян извинился перед Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар коленом, который он нанес в четвертом раунде титульного поединка на UFC 259.

- Я приношу извинения и желаю Алджамейну Стерлингу скорейшего восстановления. Я не хотел наносить запрещенный удар, я совершил большую ошибку и заплатил за это, - написал боец в Twitter.

Друзья бойца уже назвали решение несуразным.

- Все видели этот бой, все понимают, что Петя – настоящий чемпион. Он выигрывал этот бой и в стойке и в партере. После объявления несуразного результата его соперник показал, что ему не нужен пояс такой ценой. Надеюсь, что Петру сразу дадут реванш, чтобы он вернул себе звание чемпиона дивизиона, - рассказывает «КП» боец MMA Михаил Рагозин.