Драться до 45 лет, как Емельяненко, я не хочу: в Екатеринбург прибыл чемпион UFC Петр Ян

Для уральца это уже 16 победа в карьере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург с триумфом вернулся обладатель временного титула чемпиона UFC в легчайшем весе Петр Ян. В аэропорту «Кольцово» собралась целая толпа, которая размахивала российским триколором и наперебой скандировала: «Пояс наш!». Неожиданно на входе в терминал появился человек со сверкающим поясом на плече и смущенной улыбкой. Петр Ян явно не ожидал такой мощной поддержки от его болельщиков.

Напомним, его бой проходил в Абу-Даби, Яну пришлось выйти в октагон против американца Кори Сэндхагена, хотя изначально реванш должен был пройти против Алджамейна Стерлинга, бой с которым в марте этого года закончился дисквалификацией уральца из-за запрещенного удара коленом. Петра Яна это ничуть не смутило, и он сумел уверенно забрать победу по единогласному решению судей.

Поединок Петра Яна прошел в Абу-Даби на прошлой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сначала я собирался биться с одним соперником, однако после пяти недель подготовки в лагере выяснилось, что я буду драться с другим бойцом. Но, если честно, мне было все равно, я сразу заявил, что просто готовлюсь к следующему бою, а не конкретному противнику. Подготовка была тяжелой, она длилась больше двух месяцев, - рассказал «КП-Екатеринбург» сам Петр Ян.

По словам спортсмена, было обидно однажды получить этот пояс, а вскоре потерять его из-за нелепой ошибки, поэтому перед этим поединком он был более сфокусированным, ему удалось собраться, продемонстрировать хладнокровие и расчет, чтобы показать свой максимум.

Петру Яну пришлось выйти в октагон против американца Кори Сэндхагена Фото: Алексей БУЛАТОВ

- После боя отдохнем пару недель. Сильно соскучился по семье, не видел их больше двух месяцев, но я все это делаю ради своих родных и близких. Не сразу прибыл в Екатеринбург, потому что хотел поддержать друга, у которого 6 ноября был бой, - добавил Петр Ян.

Сейчас главная интрига в UFC – это очередной реванш против Алджамейна Стерлинга. Американец агитирует уральца провести бой уже в декабре, однако уралец считает это провокацией, так как у него будет меньше времени на подготовку.

О дальнейших планах уралец заявляет с осторожностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы все видели сами, когда дело дошло до боя, Стерлинг спрятал голову в песок и сейчас агитирует на то, чтобы подраться в декабре, он в этом плане очень хитрый парень, но мы спешить никуда не собираемся, - подытожил уральский боец.

Кстати, недавно появилась информация, что очередной бой Петра Яна может состояться в Екатеринбурге, спортсмен уверяет, что организовать такое событие непросто, но если бы выпала такая возможность, он был бы рад провести поединок на родной земле. О дальнейших планах уралец заявляет с осторожностью, при этом твердо уверен, что драться до 45 лет, как Федор Емельяненко, он точно не собирается.