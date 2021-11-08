В Екатеринбург вернулся боец UFC Петр Ян

Петр Ян занимает первую строчку рейтинга в своем дивизионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вернулся Петр Ян, который стал обладателем пояса временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Уральский спортсмен смог победить американца Кори Сэндхагена, бой проходил в Абу-Даби. Наш боец держался уверенно все пять раундов и выиграл по единогласному решению судей.

Изначально предполагалось, что это будет поединок-реванш между Яном и Алджамейном Стерлингом, их первая схватка завершилась дисквалификацией уральца из-за запрещенного удара коленом. Состоится ли их бой снова, пока неизвестно. Сейчас Петр Ян занимает первую строчку рейтинга в своем дивизионе, Стерлинг - третью. Также уралец вошел в список сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Кстати, посмотреть на бой Петра Яна за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе отправились больше 150 фанатов из Екатеринбурга. Из уральской столицы вылетел специальный борт с друзьями, тренерами, спортсменами, одноклубниками и семьей бойца. Организацию чартера взял на себя основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.