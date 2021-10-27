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Спорт27 октября 2021 15:29

Больше 150 фанатов из Екатеринбурга полетят в Абу-Даби, чтобы посмотреть бой Петра Яна

Уральский боец сразится за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Фото: Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Посмотреть на бой Петра Яна за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе отправятся больше 150 фанатов из Екатеринбурга. Российский боец сразится с американцем Кори Сэндхагеном. Известно, что спортсмен уже прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

- Петр вместе с секундантами и тренерами уже в Абу-Даби, вчера он заселился в отель и теперь его ждет общение с журналистами, открытая тренировка и взвешивание перед боем, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Чтобы поддержать бойца в этом непростом поединке, из уральской столицы вылетит специальный борт с фанатами, тренерами, спортсменами, одноклубниками и семьей бойца. Организацию чартера взял на себя основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.