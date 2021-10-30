В пяти раундах уралец отодел американца Кори Сэндхагена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец Петр Ян провел очередной бой, в котором он сразился за титул временного чемпиона организации UFC в легчайшем весе. Изначально предполагалось, что это будет поединок-реванш между Яном и Алджамейном Стерлингом, их первая схватка завершилась дисквалификацией уральца из-за запрещенного удара коленом. Однако из-за травмы последнего в октагон вышел Кори Сэндхаген. Уралец уверенно разобрался с американцем и победил по единогласному решению судей.

На финальным взвешиванием оба спортсмена показали одинаковый вес: 61,23 килограмма. Кстати, боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян сейчас занимает в рейтинге дивизиона первую строчку, Кори Сэндхаген — третью. Тайлер Джеффри Диллашоу, занимающий второй место, оказался недоступен из-за повреждения.

Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михал"

Бойцы выдали достаточно активный первый раунд, оба сразу стали атаковать, небольшое преимущество было у Кори Сэндхагена из-за его роста, это позволяло ему держать соперника на расстоянии. В какой-то момент Сэндхаген соперника к сетке, но Ян быстро вывернулся, не позволив провести прием.

Второй раунд выдался таким же динамичным, как и первый, оба соперника провели серию удачных атак, Петр Ян пропустил пару мощных ударов Сэндхагена, но тем не менее плотно держал оборону и перехватывал инициативу, демонстрируя неплохие боксерские навыки.

В третьем раунде Ян ускорил свои атаки, из-за чего американец стал пропускать удары. В какой-то момент уралец смог сбить с ног соперника, проведя «вертушку», но добить его не получилось, оппонент тут ушел в защиту.

Петр Ян сумел вернуть потерянный пояс чемпиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

С первых секунд четвертого раунда Кори Сэндхаген стал отступать и осторожничать, однако это не спасло его от череды пропущенных атак соперника, но он стойко держался на ногах. В пятом раунде оба бойца провели несколько эффектных атак, активно работая ногами, нанося резкие удары в прыжке. Однако это не помогло американцу одержать победу даже по решению судей.

Кстати, посмотреть на бой Петра Яна за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе отправились больше 150 фанатов из Екатеринбурга. Из уральской столицы вылетел специальный борт с друзьями, тренерами, спортсменами, одноклубниками и семьей бойца. Организацию чартера взял на себя основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.