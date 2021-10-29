Петр Ян на финальном взвешивании показал одинаковый вес со своим соперником Кори Сэндхагеном

Петр Ян сейчас занимает в рейтинге дивизиона первую строчку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец смешанных единоборств Петр Ян во время финального взвешивания перед боем показал одинаковый вес со своим соперником Кори Сэндхагеном, оба спортсмена весят 61,23 килограмма. Поединок состоится 30 октября в Абу-Даби. Изначально предполагалось, что это будет поединок-реванш между Яном и Алджамейном Стерлингом.

- Петр Ян сейчас занимает в рейтинге дивизиона первую строчку, Кори Сэндхаген — третью. Тайлер Джеффри Диллашоу, занимающий второй место, оказался недоступен из-за полученной недавно травмы, - сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Кстати, посмотреть на бой Петра Яна за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе отправились больше 150 фанатов из Екатеринбурга. Из уральской столицы вылетел специальный борт с друзьями, тренерами, спортсменами, одноклубниками и семьей бойца. Организацию чартера взял на себя основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.