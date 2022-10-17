В Кольцово задержали авиадебошира, курившего на борту

Полицейские установили, что нарушителем оказался 45-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово 14 октября задержали пассажира рейса «Екатеринбург - Санкт-Петербург», который нарушал общественный порядок на борту. об этом сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

- Согласно акту командира воздушного судна, при посадке на самолет данный мужчина по внешним признакам находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью в отношении окружающих и курил сигарету, тем самым нарушал общественный порядок, - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что нарушителем оказался 45-летний мужчина. На него составили протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

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