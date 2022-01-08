Полицейские задержали пьяного авиадебошира, летевшего из Екатеринбурга в Египет

Мужчину привлекли к административной ответственности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Транспортная полиция задержала жителя Тюмени, строившего пьяный дебош во время перелета из Екатеринбурга в Хургаду.
- Правонарушителем оказался житель Тюмени, 1989 года рождения. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировал, - сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.
8 января около двух часов ночи в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступила жалоба на авиапассажира с просьбой привлечения наряда полиции к приземлившемуся воздушному судну рейса «Хургада – Екатеринбург».
Правонарушителя привлекли к административной ответственности. Его доставили в дежурную часть Линейного отдела полиции. Там на него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство.
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