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Общество6 октября 2022 11:25

На уральской станции Кузино с рельсов сошли два вагона поезда

Транспортная прокуратура уже начала проверку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, это были пустые цистерны, во время происшествия они не опрокинулись

Как оказалось, это были пустые цистерны, во время происшествия они не опрокинулись

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На уральской станции два вагона поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел 6 октября на нечетном пути перегона Кузино-Коуровка в 13:20 по местному времени. Как оказалось, это были пустые цистерны, во время происшествия они не опрокинулись.

- Пострадавших нет. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена, движение поездов не приостанавливалось. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, в Екатеринбурге 5 октября сошли с рельсов три грузовых вагона. Это произошло в парке на станции Шарташ. Транспортная прокуратура проводит проверку.

- В 11:20 в парке произошел сход одного порожнего вагона и двух вагонов, груженных строительными материалами, - рассказали в ведомстве.