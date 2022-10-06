На уральской станции Кузино с рельсов сошли два вагона поезда

Как оказалось, это были пустые цистерны, во время происшествия они не опрокинулись Фото: Алексей БУЛАТОВ

На уральской станции два вагона поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел 6 октября на нечетном пути перегона Кузино-Коуровка в 13:20 по местному времени. Как оказалось, это были пустые цистерны, во время происшествия они не опрокинулись.

- Пострадавших нет. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена, движение поездов не приостанавливалось. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, в Екатеринбурге 5 октября сошли с рельсов три грузовых вагона. Это произошло в парке на станции Шарташ. Транспортная прокуратура проводит проверку.

- В 11:20 в парке произошел сход одного порожнего вагона и двух вагонов, груженных строительными материалами, - рассказали в ведомстве.