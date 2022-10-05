На станции Шарташ сошли с рельсов три грузовых вагона

Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Екатеринбурге 5 октября сошли с рельсов три грузовых вагона. Это произошло в парке на станции Шарташ. Транспортная прокуратура проводит проверку.
- В 11:20 в парке произошел сход одного порожнего вагона и двух вагонов, груженных строительными материалами, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
Вагоны сошли с рельсов во время маневровых работ. В ведомстве отметили, что никто не пострадал, движение поездов не приостанавливалось.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Напомним, на станции «Серов-Сортировочный» 7 сентября во время маневровых работ локомотив сошел с рельсов. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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