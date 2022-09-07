В Серове локомотив сошел с рельсов

Локомотив вернули на рельсы. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На станции «Серов-Сортировочный» 7 сентября во время маневровых работ локомотив сошел с рельсов. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- Восстановительным поездом локомотив поставлен на рельсы, пострадавшие отсутствуют, движение поездов не задерживалось, - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На место происшествия выезжал серовский транспортный прокурор.

31 июля в Екатеринбурге на станции Сортировочный во время работ с рельсов сошли два поезда. Задержек движения и пострадавших не было. Транспортная прокуратура организовала проверку.