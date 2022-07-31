В Екатеринбурге на станции с рельсов сошли поезда

Региональной транспортной прокуратурой организована проверка. Фото: Уральская транспортная прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге на станции Сортировочный во время работ с рельсов сошли два поезда. По данным уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 31 июля в 11:28.

- Задержек движения и пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в ведомстве.

На данным момент обстоятельства произошедшего устанавливаются, также региональной транспортной прокуратурой организована проверка.

Ранее мы писали, что В Екатеринбурге у Дворца молодежи трамвай сошел с рельсов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Инцидент произошел с трамваем, следовавшем по маршруту № 23 (Улица Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ).