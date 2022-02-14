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Общество14 февраля 2022 12:14

В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельсов

Инцидент произошел с вагоном, следовавшим по маршруту № 23
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Вагон вернули обратно на рельсы, приехавшие специалисты

Вагон вернули обратно на рельсы, приехавшие специалисты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у Дворца молодежи трамвай сошел с рельсов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Инцидент произошел с трамваем, следовавшем по маршруту № 23 (Улица Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ). Вагон вернули обратно на рельсы, приехавшие специалисты. Движение восстановлено. Причина схода не уточняется.

Ранее, в сентябре 2021 года, в Екатеринбурге на проспекте Ленина трамвай, следовавший по маршруту №13, сошел с рельс. Трамвай с сошедшим вагоном проехал целую остановку - от Восточной до Бажова, так как водитель не сразу заметил, что произошло ЧП.

Вагон повредил асфальт, ограждение и два автомобиля. В Гортрансе рассказали, что сход произошел из-за лопнувшей ступицы – основной детали колеса.