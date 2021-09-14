В Гортрансе рассказали, кто виноват в сходе трамвая с рельс на проспекте Ленина

Трамвай проехал с сошедшим с рельс вагоном целую остановку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на проспекте Ленина, на прошлой неделе вагон трамвая, следовавшего по маршруту №13, сошел с рельс. Он повредил асфальт, ограждение и два автомобиля. В Гортрансе рассказали, что сход колесной пары произошел из-за лопнувшей ступицы (прим.ред.: одна из основных деталей колеса, обеспечивающая установку колеса и соединение всех его частей в единую конструкцию) у тележки и рассказали, кто виноват в ЧП.

- Причиной произошедшего стала техническая неисправность и ошибка водителя, - рассказали в Гортрансе «КП-Екатеринбург». - Инфраструктуру приведем в порядок своими силами в ближайшее время.

Напомним, трамвай проехал с сошедшим с рельс вагоном целую остановку - от Восточной до Бажова, так как водитель не сразу заметил, что произошло ЧП.