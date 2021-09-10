Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2021 10:24

В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельс и протаранил две иномарки

Инцидент произошел на проспекте Ленина
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В аварии пострадали две иномарки

В аварии пострадали две иномарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Восточная трамвай, следовавший по маршруту №13, сошел с рельс. Об этом "КП-Екатеринбург" рассказал очевидец.

Вагон развернуло к проезжей части

Вагон развернуло к проезжей части

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как тележка второго вагона сошла с рельс, трамвай проехал до перекрестка с улицей Бажова.

На месте ДТП образовалась большая пробка в сторону центра города

На месте ДТП образовалась большая пробка в сторону центра города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На остановке «Бажова» он подскочил на выступе, снял ограждение и им повредил два автомобиля Volkswagen и Toyota, - рассказал «КП» очевидец.

Задней частью вагона снесло металлическое ограждение

Задней частью вагона снесло металлическое ограждение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате поврежден сам вагон, асфальтовое покрытие, металлическое ограждение и две иномарки. Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.

Никто из людей по предварительным данным не пострадал

Никто из людей по предварительным данным не пострадал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У трамвая сломалась колесная пара, на месте работает экипаж, пострадавших нет, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе УГИБДД Екатеринбурга.

На месте ДТП работает бригада Гортранса

На месте ДТП работает бригада Гортранса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте ДТП образовалась большая пробка по проспекту Ленина в сторону центра города.

- Есть два колеса задней тележки второго вагона, одно колесо у этого вагона стоит на диске без металлического обода. Из-за этого трамвай мог соскочить и поехать дальше уже боком. А боком он, скорее всего, пошел там, где трамвайный путь изгибается, - рассказал «Комсомолке» сотрудник ремонтной службы ЕТТУ.

Движение на данном участке затруднено

Движение на данном участке затруднено

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвай перекрыл одну полосу

Трамвай перекрыл одну полосу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвай сильно пострадал в ДТП

Трамвай сильно пострадал в ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельс и протаранил две иномарки
ЧППроисшествия: ЧП