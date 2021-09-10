В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельс и протаранил две иномарки

В аварии пострадали две иномарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Восточная трамвай, следовавший по маршруту №13, сошел с рельс. Об этом "КП-Екатеринбург" рассказал очевидец.

Вагон развернуло к проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как тележка второго вагона сошла с рельс, трамвай проехал до перекрестка с улицей Бажова.

На месте ДТП образовалась большая пробка в сторону центра города Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На остановке «Бажова» он подскочил на выступе, снял ограждение и им повредил два автомобиля Volkswagen и Toyota, - рассказал «КП» очевидец.

Задней частью вагона снесло металлическое ограждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате поврежден сам вагон, асфальтовое покрытие, металлическое ограждение и две иномарки. Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.

Никто из людей по предварительным данным не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У трамвая сломалась колесная пара, на месте работает экипаж, пострадавших нет, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе УГИБДД Екатеринбурга.

На месте ДТП работает бригада Гортранса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте ДТП образовалась большая пробка по проспекту Ленина в сторону центра города.

- Есть два колеса задней тележки второго вагона, одно колесо у этого вагона стоит на диске без металлического обода. Из-за этого трамвай мог соскочить и поехать дальше уже боком. А боком он, скорее всего, пошел там, где трамвайный путь изгибается, - рассказал «Комсомолке» сотрудник ремонтной службы ЕТТУ.

Движение на данном участке затруднено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвай перекрыл одну полосу Фото: Алексей БУЛАТОВ