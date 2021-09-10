В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельс и протаранил две иномарки

В аварии пострадали две иномарки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Восточная трамвай, следовавший по маршруту №13, сошел с рельс. Об этом "КП-Екатеринбург" рассказал очевидец.
Вагон развернуло к проезжей части
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После того, как тележка второго вагона сошла с рельс, трамвай проехал до перекрестка с улицей Бажова.
На месте ДТП образовалась большая пробка в сторону центра города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- На остановке «Бажова» он подскочил на выступе, снял ограждение и им повредил два автомобиля Volkswagen и Toyota, - рассказал «КП» очевидец.
Задней частью вагона снесло металлическое ограждение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В результате поврежден сам вагон, асфальтовое покрытие, металлическое ограждение и две иномарки. Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.
Никто из людей по предварительным данным не пострадал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- У трамвая сломалась колесная пара, на месте работает экипаж, пострадавших нет, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе УГИБДД Екатеринбурга.
На месте ДТП работает бригада Гортранса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На месте ДТП образовалась большая пробка по проспекту Ленина в сторону центра города.
- Есть два колеса задней тележки второго вагона, одно колесо у этого вагона стоит на диске без металлического обода. Из-за этого трамвай мог соскочить и поехать дальше уже боком. А боком он, скорее всего, пошел там, где трамвайный путь изгибается, - рассказал «Комсомолке» сотрудник ремонтной службы ЕТТУ.
Движение на данном участке затруднено
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трамвай перекрыл одну полосу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трамвай сильно пострадал в ДТП
Фото: Алексей БУЛАТОВ