Екатеринбуржцы скупили в аптеках кровоостанавливающие средства

Жгуты раскупают наиболее активно Фото: Маргарита РАЗУМОВА

С начала частичной мобилизации, в Екатеринбурге стали чаще покупать кровоостанавливающие жгуты и губки. В аптеках эти товары найти сложно. И как отмечают провизоры, их резервируют с самого утра.

- Жгутов нет, их быстро разбирают и бронируют за день. Покупатели интересуются чаще зеленкой, обезболивающими таблетками, берут бинты, перекись водорода и кровоостанавливающие средства, - отметила провизор сетевой аптеки на Пехотинцев.

Кроме того, среди покупателей заметно вырос спрос на успокоительные средства и препараты для желудка.

- Активно покупают бинты, успокоительное. Много продаем корвалола каждый день. Покупатели собирают в аптечку и средства для желудка, обезболивающие, противоожоговые. Дефицита каких-то препаратов мы не наблюдаем, у поставщиков тоже все есть, - объяснили в «Фармаленде».

Ранее, в городских военторгах рассказывали о повышении цен. Цены на необходимую одежду и снаряжение для мобилизованного доходит до нескольких десятков тысяч рублей.