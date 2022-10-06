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Общество6 октября 2022 8:44

Екатеринбуржцы скупили в аптеках кровоостанавливающие средства

Покупатели бронируют товары на несколько дней вперед
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Жгуты раскупают наиболее активно

Жгуты раскупают наиболее активно

Фото: Маргарита РАЗУМОВА

С начала частичной мобилизации, в Екатеринбурге стали чаще покупать кровоостанавливающие жгуты и губки. В аптеках эти товары найти сложно. И как отмечают провизоры, их резервируют с самого утра.

- Жгутов нет, их быстро разбирают и бронируют за день. Покупатели интересуются чаще зеленкой, обезболивающими таблетками, берут бинты, перекись водорода и кровоостанавливающие средства, - отметила провизор сетевой аптеки на Пехотинцев.

Кроме того, среди покупателей заметно вырос спрос на успокоительные средства и препараты для желудка.

- Активно покупают бинты, успокоительное. Много продаем корвалола каждый день. Покупатели собирают в аптечку и средства для желудка, обезболивающие, противоожоговые. Дефицита каких-то препаратов мы не наблюдаем, у поставщиков тоже все есть, - объяснили в «Фармаленде».

Ранее, в городских военторгах рассказывали о повышении цен. Цены на необходимую одежду и снаряжение для мобилизованного доходит до нескольких десятков тысяч рублей.