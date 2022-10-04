В уральском институте управления РАНХиГС сменился ректор

Фото: пресс-службе уральского института управления РАНХиГС

Уральский институт управления, который является филиалом РАНХиГС при президенте РФ, сменил своего ректора. Возглавил учебное заведение Олег Гущин, ранее работавший директором Департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики. 4 октября его официально представил ректор Президентской академии Владимир Мау.

- Представляя Олега Гущина коллективу филиала, Владимир Мау подчеркнул, что сегодня перед Уральским институтом управления стоят новые важные образовательные, научные, исследовательские задачи. Он выразил уверенность, что филиал усилит позиции в подготовке высокопрофессиональных управленческих кадров, - рассказали в пресс-службе вуза.

Напомним, ранее декан факультета журналистики Уральского федерального университета Владимир Волкоморов покинул свой пост по собственному желанию. Известно, что он работал в дирекции факультета с февраля 2020 года, на этой должности он сменил легендарного Бориса Лозовского.