На Белинского ночью сгорел Mercedes

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человека личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Белинского ночью, 16 сентября, вспыхнул Mercedes-Benz. На место выезжали пожарные.

- В 04:14 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человека личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади два квадратных метра и повредил моторные отсек иномарки. Пожарные справились с огнем за две минуты.

Напомним, утром, 15 сентября, на Пальмиро Тольятти на ходу вспыхнул мусоровоз Scania. Огонь повредил моторный отсек и кабину машины. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Водитель не пострадал.