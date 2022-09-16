На Белинского ночью сгорел Mercedes

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человека личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на улице Белинского ночью, 16 сентября, вспыхнул Mercedes-Benz. На место выезжали пожарные.
- В 04:14 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человека личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь распространился на площади два квадратных метра и повредил моторные отсек иномарки. Пожарные справились с огнем за две минуты.
Напомним, утром, 15 сентября, на Пальмиро Тольятти на ходу вспыхнул мусоровоз Scania. Огонь повредил моторный отсек и кабину машины. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Водитель не пострадал.