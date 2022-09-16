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Происшествия16 сентября 2022 3:21

На Белинского ночью сгорел Mercedes

Пожарные потушили огонь за две минуты
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человека личного состава

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человека личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Белинского ночью, 16 сентября, вспыхнул Mercedes-Benz. На место выезжали пожарные.

- В 04:14 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человека личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади два квадратных метра и повредил моторные отсек иномарки. Пожарные справились с огнем за две минуты.

Напомним, утром, 15 сентября, на Пальмиро Тольятти на ходу вспыхнул мусоровоз Scania. Огонь повредил моторный отсек и кабину машины. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Водитель не пострадал.