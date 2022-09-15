В Екатеринбурге вспыхнул мусоровоз

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге утром, 15 сентября, на Пальмиро Тольятти вспыхнул мусоровоз Scania. Огонь повредил моторный отсек и кабину машины. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Локализовать огонь пожарным удалось в 07:10. Еще шесть минут им потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08:22. Данных о пострадавших нет.

Напомним, на улице Шварца 10 июня на тротуаре сгорела машина-пылесос. Как рассказал в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» очевидец, возгорание произошло после того, как лопнул шланг. Водитель не пострадал.