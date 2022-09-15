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Общество15 сентября 2022 6:13

Из парков в Нижнем Тагиле уберут все аттракционы

Власти намекнули, что горожане сами ломают качели
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Управление городским хозяйством прикрепило фотографию переполненной детьми карусели в Парке металлургов. Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила во «ВКонтакет»

Управление городским хозяйством прикрепило фотографию переполненной детьми карусели в Парке металлургов. Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила во «ВКонтакет»

Власти пообещали убрать все аттракционы из парков в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Управление городским хозяйством в своей группе во «ВКонтакет». В посте ведомство прикрепило фотографию переполненной детьми карусели в Парке металлургов.

- Хотелось бы еще раз заострить внимание тагильчан, посещающих парки и площадки, в отношении использования игрового и спортивного оборудования. У всего есть предел! Неправильное использование и перегрузки ведут к поломкам, - говорится в сообщении.

В Управлении городским хозяйством отметили, что неисправное оборудование будут просто демонтировать без замены, так как она требует дополнительных средств.

- Наши парки снова станут пустыми, все будут просто гулять по дорожкам, - заключили в ведомстве.

13 сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал фотографии Парка металлургов, который разгромили вандалы. Скамейка оказалась в фонтане, а детская качель и информационные стенды были сломаны. Градоначальник удивился желанию людей портить новые объекты.