Вандалы разгромили отремонтированный Парк металлургов в Нижнем Тагиле

Мэр удивился желанию людей портить новые объекты. Фото: подписчица страницы Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле вандалы разгромили недавно отремонтированный Парк металлургов. Скамейка оказалась в фонтане, а детская качель и информационные стенды были сломаны. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев на своей странице во «ВКонтакте».

- Такое вот «доброе» утро в Парке металлургов. Мы строим скверы, стараемся делать их максимально комфортными и красивыми для вас, но кого-то, видимо, больше радует разруха? – написал градоначальник.

Вандалы сломали детскую качель. Фото: подписчица страницы Владислава Пинаева

Мэр удивился желанию людей портить новые объекты. Пинаев подчеркнул, что деньги, которые тратятся на восстановление испорченных объектов сопоставимы с затратами на благоустройство новой территории.

Глава Нижнего Тагила заявил, что в парке установлены камеры видеонаблюдения. Он призвал горожан не закрывать глаза на действия вандалов, а звонить в полицию.

Также пострадали информационные стенды. Фото: подписчица страницы Владислава Пинаева

Парку металлургов достается от вандалов уже не в первый раз. В июне 2022 года там изрисовали новую скейт-площадку. Объект еще даже не был сдан, но его уже испортили. Парни-скейтеры помогали строителям закрашивать надписи.