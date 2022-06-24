Пинаев пообещал, что за подобный вандализм обязательно будут наказывать. Фото: страница Владислава Пинаева «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле вандалы изрисовали новую скейт-площадку в Парке металлургов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

- Просто нет слов… Новая скейт-площадка в Парке металлургов еще не сдана, а уже испорчена. Парни-скейтеры, которые катаются там, помогали строителям закрашивать надписи, - написал глава.

Он отметил, что в конце июля на площадке установят камеры видеонаблюдения. Пинаев пообещал, что за подобный вандализм обязательно будут наказывать.

Кроме того, мэр заявил, что хулиганов, разрисовавших парк «Тагильская лагуна-2», вычислили. С родителями несовершеннолетних провели беседы.

Ранее в Нижнем Тагиле вандалы разгромили надгробия на «Висимском» кладбище. Там везде валялись обломки.