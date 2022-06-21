Жители возмущены таким поведением. Фото: сообщество ВКонтакте "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле вандалы разгромили надгробия на «Висимском» кладбище. Как сообщают подписчики сообщества ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», везде валялись обломки.

- На днях, придя на кладбище к умершим родным, увидела, что на кладбище «Висимское» (на Голом камне) некоторые захоронения разгромили вандалы. Картина была просто ужасающая — всюду повалены и разбиты памятники, - рассказала тагильчанка.

Женщина также надеется, что этим инцидентом заинтересуются «компетентные органы», которые найдут и накажут преступников.

Напомним, что сотрудники полиции в Артинске разбирались, кто устроил погром на кладбище села Сажино. О том, что на некоторых могилах опрокинуты памятники в правоохранительные органы сообщил местный житель, пришедший навестить своих близких.