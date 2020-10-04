«Играли в догонялки»: под Артинском трое школьников разгромили кладбище

Дети уронили два мраморных памятника и один железный. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники полиции в Артинске разбирались, кто устроил погром на кладбище села Сажино. О том, что на некоторых могилах опрокинуты памятники в правоохранительные органы сообщил местный житель, пришедший навестить своих близких.

- На место происшествия выехала следственно - оперативная группа, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Сыщики опросили смотрителя и местных жителей. Выяснилось, что сюда часто прибегают дети, чтобы полакомиться оставленными конфетами. На одном из мраморных надгробий сотрудниками полиции был обнаружен ярко выраженный след от подошвы небольшого размера, а на траве разбросаны фантики.

При этом рядом с кладбищем находится школа, на которой установлены камеры видеонаблюдения. Изучив записи, сотрудники полиции вычислили, кто из детей уходил в сторону кладбища в день, когда были опрокинуты памятники.

- Ими оказались трое школьников. Самому младшему из них 9 лет, самому старшему — 11, - уточняют в ведомстве. - Все они проживают в этом же селе. Юные нарушители из хулиганских побуждений уронили два мраморных памятника и один железный, хотя при опросе сказали, что это произошло якобы чисто случайно при игре в догонялки.

Теперь всех троих школьников поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетних.