В Екатеринбурге мужчина напал на суши-бар

Полиция проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 2 сентября мужчина напал на «Суши Wok» на улице Пальмиро Тольятти, 30. Его уже задержала полиция. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщи в городском УМВД.

- К наряду ДПС, находившемуся в районе улицы Пальмира Тольятти, обратились граждане, пожаловавшиеся на дебошира. Сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в дежурную часть, - рассказали там.

В полиции отметили, что силовики проводят проверку.

Ранее, в феврале, в Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall на проспекте Космонавтов мужчина с ножом напал на продавца, а затем покалечил себя. Из магазина одежды, где произошел инцидент, его транспортировали на носилках.