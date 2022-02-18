В ТЦ на Уралмаше мужчина с ножом устроил дебош

Нападавшего вынесли из магазина одежды на носилках. Фото: скриншот видео «Инцидент Екатеринбург» «Вконтакте»

В Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall на проспекте Космонавтов мужчина с ножом напал на продавца, а затем покалечил себя. Видеозапись с места происшествия разместил паблик «Инцидент Екатеринбург» «Вконтакте».

- Тут же приехал ОМОН, перцовым баллончиком обезвредил мужчину. Скорая приехала, поставила капельницу, завязала рану, и его увезли, - рассказала подписчица.

На кадрах видно, что мужчину, нападавшего на продавца, выносят из магазина одежды на носилках. Инцидент произошел вечером в четверг, 17 февраля. Мужчина ранил себя ножом. В городском УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что проводят проверку. Там добавили, что в задержании мужчины также участвовали сотрудники свердловской Росгвардии.

- Мужчина помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - сообщили в полиции.

В свердловской Росгвардии «КП-Екатеринбург» рассказали о подробностях произошедшего. Там отметили, что сотрудники ТЦ заподозрили мужчину в краже.

- Мужчина, заподозренный работниками центра в краже товаров, в ответ на претензию разбил монитор компьютера и опрокинул стеллаж с парфюмерией, после чего достал из кармана нож и пригрозил нанесением себе увечий, - сообщили в Росгвардии.

При этом силовики, приехавшие в ТЦ на вызов, заметили у нападавшего признаки наркотического опьянения.

Ранее, в мае 2021 года, в Нижнем Тагиле неадекватный посетитель разгромил магазин. Мужчина убегал от сотрудников «Мегамарта», а также приехавших силовиков по верхним стеллажам полок. При этом он громил товары, попадавшиеся на его пути. Посетители магазина успели записать это на видео.

Тагильчанин несколько минут уходил от преследования с ловкостью человека-паука, прежде чем его скрутили приехавшие полицейские. Задержанным 30-летний местный житель ранее неоднократно судимый за кражи и наркотики.