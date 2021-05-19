В Нижнем Тагиле «человек-паук» разгромил супермаркет

Мужчина несколько минут убегал от погони по верхним стеллажам. Фото: скриншот видео "Инцидент-Нижний Тагил" во "Вконтакте"

В Нижнем Тагиле неадекватный посетитель разгромил магазин. Мужчина убегал от сотрудников «Мегамарта», а также приехавших силовиков по верхним стеллажам полок. При этом он громил товары, попадавшиеся на его пути.

Свидетелями странного поведения мужчины стали случайные посетители магазина. Они сняли произошедшее на видео, которое опубликовал паблик "Инцидент-Нижний Тагил" во "Вконтакте". Очевидцы предположили, что мужчина был под воздействием наркотиков.

Тагильчанин несколько минут уходил от преследования с ловкостью человека-паука, прежде чем его скрутили приехавшие полицейские.

- Сотрудники полиции выезжали по вызову представителей магазина. Задержанный 30-летний житель Ленинского района, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера и связанные с незаконным оборотом наркотиков, передан бригаде скорой помощи и направлен в специализированное медучреждение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД «Нижнетагильское».

Также в ведомстве рассказали, что представители магазина написали заявление в полицию. По результатам проверки полиция примет обоснованное решение.

Ущерб, который «человек-паук» нанес «Мегамарту», устанавливается.

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