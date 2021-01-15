В Нижнем Тагиле в полицию за помощью обратилась 50-летняя сотрудница местного магазина. Она рассказала, что посреди дня в магазин ворвался некий мужчина и, разгромив прилавок, убежал, прихватив с собой кассовый аппарат с наличными.- В ходе просмотра видеозаписей, был установлен мужчина, уже попадавший в поле зрения сотрудников полиции, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - В момент совершения преступления подозреваемый был одет в темную куртку и спортивные штаны с приметной эмблемой.Злоумышленником оказался 26-летний житель микрорайона Лебяжка. Его уже не раз судили за кражи и грабежи. После задержания он сознался в преступлении, сказал, что хотел купить в магазине алкоголь, но продавщица не стала его обслуживать, так как он был без маски. Тогда мужчина ушел, а позже вернулся и ограбил магазин.- Денежные средства мужчина успел потратить, а от кассового аппарата избавился, выбросив в мусорный контейнер, - добавляют в ведомстве. - Куда точно, он не помнит, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения.Теперь за грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы. Однако этот срок может быть и больше, ведь сейчас сотрудники полиции выясняют, к каким еще преступлениям в Нижнем Тагиле может быть причастен молодой человек. Кроме того он подозревается в мошенничестве в Интернете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтобус не приехал, телефон разрядился: в Екатеринбурге автоинспекторы спасли школьницу, которая замерзала на остановкеПолицейские помогли 8-летней девочке добраться до дома. (Подробнее)Автохам «Ты кому сигналишь, дядя» снова в шаге от тюрьмыКак рассказала пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова, в мае прошлого года пьяный Новоселов вместе с приятелем устроили погоню за автомобилем. (Подробнее)