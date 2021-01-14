В Екатеринбурге сотрудники полиции помогли добраться до дома 8-летней школьнице, которая не могла добраться до дома и замерзала на автобусной остановке. Во время очередного дежурства экипаж ГИБДД, состоящий из старшего лейтенанта Владислава Паскиды и прапорщика Александра Безбородова, заметил на улице Савкова плачущую маленькую девочку. Автоинспекторы остановились, чтобы помочь ребенку, и узнали, что же случилось.Выяснилось, что после занятий во вторую смену девочка отправилась домой в поселок Медный, однако по неизвестной причине автобус не приехал. Ей пришлось ждать около часа. За это время школьница замерзла, ее мобильный телефон разрядился на холоде, из-за чего она не смогла позвонить родителям.- На Среднем Урале стоят крепкие морозы. Руководством ГУ МВД по Свердловской области всем постам ГИБДД поставлена задача регулярно патрулировать трассы с целью оказания помощи гражданам, оказавшихся из-за резкого похолодания в трудной жизненной ситуации,- отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.Сотрудники ГИБДД решили помочь школьнице, попавшей в беду. На служебной машине они довезли ее прямо до дома. Мама девочки удивилась, когда дочь вернулась домой в сопровождении полицейских, но когда те объяснили ситуацию, то поблагодарила автоинспекторов за неравнодушие.