В Екатеринбурге открыли памятник писателю Владиславу Крапивину

Установить памятник на могиле Крапивина его семье помогли власти Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Широкоречинском кладбище открыли памятник детскому писателю Владиславу Крапивину. На мероприятии были замгубернатора Свердловской области Павел Креков и глава регионального Минкульта Светлана Учайкина.

Установить памятник на могиле Крапивина его семье помогли власти Свердловской области. Эскиз утвердили родственники. Монумент выполнила литейная мастерская уральца Ивана Дубровина. Губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя и торжеств в честь 85-летия со дня его рождения в 2023 году.

Владислав Крапивин скончался в 2020 году в возрасте 82 лет. Писатель долго болел. У него даже было подозрение на коронавирус, однако он не подтвердился.