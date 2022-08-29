Гендиректора фирмы в Екатеринбурге будут судить за уклонение от налогов

На 19 машин гендиректора наложили арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 54-летнего гендиректора ООО «Компания «УТХ» будут судить за уклонение от уплаты налогов в размере больше 24,9 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Компания «УТХ», в период с апреля 2015 года по июнь 2018 года уклонился от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов, подлежащих уплате организацией, а именно НДС за налоговые периоды 2015-2016 годов, - говорится в сообщении.

Во время расследования дела на 19 машин разных марок, принадлежащих обвиняемому, наложили арест. Стоимость авто оценивается больше чем в 19 миллионов рублей. Кроме того, прокуратура подготовила исковое заявление о взыскании свыше 24,9 миллионов рублей.

Ранее налоговая инспекция по Кировскому району Екатеринбурга потребовала от оператора «Мотив» больше миллиарда рублей. Известно, что в эту сумму входят штрафы и пенни.