Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 12:38

Налоговая потребовала от уральского оператора «Мотив» больше миллиарда рублей

Известно, что в эту сумму входят штрафы и пенни
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
«Мотив» работает с 1996 года и предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи

«Мотив» работает с 1996 года и предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по Кировскому району Екатеринбурга потребовала от оператора «Мотив» больше миллиарда рублей, известно, что в эту сумму входят штрафы и пенни.

Предполагается, что задолженность накопилась за два периода: почти 400 миллионов за 2015-2017 годы, а также 737 миллионов за 2018-2020 годы. По данным издания «Коммерсантъ-Урал», компания пытается оспорить решения налоговой.

- Ранее должностные лица ООО «Екатеринбург-2000» (юрлицо сотового оператора «Мотив») неоднократно становились фигурантами уголовных дел о неуплате налогов, - отметили в издании.

«Мотив» работает с 1996 года и предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи, доступа в интернет, занимается строительством виртуальных частных сетей. Работает на территории Свердловской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО.