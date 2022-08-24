Налоговая потребовала от уральского оператора «Мотив» больше миллиарда рублей

«Мотив» работает с 1996 года и предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по Кировскому району Екатеринбурга потребовала от оператора «Мотив» больше миллиарда рублей, известно, что в эту сумму входят штрафы и пенни.

Предполагается, что задолженность накопилась за два периода: почти 400 миллионов за 2015-2017 годы, а также 737 миллионов за 2018-2020 годы. По данным издания «Коммерсантъ-Урал», компания пытается оспорить решения налоговой.

- Ранее должностные лица ООО «Екатеринбург-2000» (юрлицо сотового оператора «Мотив») неоднократно становились фигурантами уголовных дел о неуплате налогов, - отметили в издании.

«Мотив» работает с 1996 года и предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи, доступа в интернет, занимается строительством виртуальных частных сетей. Работает на территории Свердловской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО.