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Общество18 августа 2022 6:30

В зоопарке Екатеринбурга представят белую медведицу по кличке Хатанга

Презентация нового питомца состоится уже 19 августа
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Кроме того, в этот же день состоится торжественное открытие обновленного вольера для этих хищников.

Кроме того, в этот же день состоится торжественное открытие обновленного вольера для этих хищников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоопарке Екатеринбурга представят белую медведицу по кличке Хатанга, которая прибыла из Москвы две недели назад. Презентация нового питомца состоится уже 19 августа. Кроме того, в этот же день состоится торжественное открытие обновленного вольера для этих хищников.

- Общая площадь нового сооружения составила около 700 квадратных метров, что почти в 2,5 раза больше предыдущего. Здесь разместились три круглогодичных бассейна, берлоги, родовые, предусмотренные на случай появления медвежат, участки с натуральным грунтом, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Строительство вольера началось как раз после договоренности о передаче зоопарку уральской столицы молодой белой медведицы.

Напомним, в прошлом году в екатеринбургском зоопарке случилось горе – 20 апреля скоропостижно скончался белый медведь Умка. Хищнику в 2021 году исполнилось 25 лет, он был здоров.