Посетитель кинул мячик в вольер: в Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, который проглотил игрушку

Медведь проглотил мячик. который в вольер бросил посетитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке случилось горе – 20 апреля скоропостижно скончался белый медведь Умка. Хищнику в 2021 году исполнилось 25 лет, он был здоров. Как рассказали в зоопарке, причиной смерти стала детская игрушка, которую проглотил косолапый. Дело в том, что вольер белых медведей является центром притяжения для посетителей, он открытый. Поэтому кто-то из посетителей бросил в него мячик, а Умка его съел.

- К сожалению, не все умеют правильно выражать свою любовь. Несмотря на многочисленные предупреждающие надписи, некоторые посетители бросают животным «лакомства» и посторонние предметы, даже не задумываясь о возможных печальных последствиях. Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными, - рассказывают в зоопарке.

В этом году ему исполнилось 25 лет. Столько он уже жил в Екатеринбургском зоопарке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, медведь Умка появился в Екатеринбургском зоопарке 25 лет назад. Он родился на воле на Чукотке и едва не погиб. Его мать убили браконьеры. А испуганный малыш забился в сарай в ближайшей деревне. Люди нашли малыша и отдали в зоопарк.

В Екатеринбурге у Умки была невеста Айна. У них уже рождалось потомство. В зоопарке говорят, что медведица почувствовала кончину своего супруга и сильно тоскуют. В шоке и сами сотрудники.

- Сотрудники зоопарка очень тяжело переживают потерю своего любимца. Тоскует и Айна – соседка и верная подруга Умки. Даже крупный и грозный хищник не может защитить себя от небрежно брошенных «подарков». Прости нас, Умка, - написали они на официальном сайте.