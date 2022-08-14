Следователи прокомментировали информацию о том, что на ЖБИ якобы застрелили девушку

Погибшую девушку звали Аленой. Ей был 21 год. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В воскресенье, 14 августа, в социальных сетях в Екатеринбурге стала распространяться информация о том, что на ЖБИ около жилого комплекса «Олимп» обнаружено тело девушки, которую якобы застрелил неизвестный. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета России. Как выяснилось, информация правдива лишь частично. Около здания действительно лежало тело молодой женщины, но огнестрельных ранений на ней эксперты не обнаружили.

- Следователи направили тело на прохождение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области. - Признаков, указывающих на криминальный характер смерти девушки вследствие противоправных действий посторонних лиц не обнаружено.

Как рассказали очевидцы, девушка могла погибнуть от падения с высоты. Якобы она выпала с 22 этажа жилого комплекса.