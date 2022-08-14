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Происшествия14 августа 2022 15:42

Следователи прокомментировали информацию о том, что на ЖБИ якобы застрелили девушку

Огнестрельных ранений на теле погибшей не обнаружено
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Погибшую девушку звали Аленой. Ей был 21 год.

Погибшую девушку звали Аленой. Ей был 21 год.

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В воскресенье, 14 августа, в социальных сетях в Екатеринбурге стала распространяться информация о том, что на ЖБИ около жилого комплекса «Олимп» обнаружено тело девушки, которую якобы застрелил неизвестный. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета России. Как выяснилось, информация правдива лишь частично. Около здания действительно лежало тело молодой женщины, но огнестрельных ранений на ней эксперты не обнаружили.

- Следователи направили тело на прохождение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области. - Признаков, указывающих на криминальный характер смерти девушки вследствие противоправных действий посторонних лиц не обнаружено.

Как рассказали очевидцы, девушка могла погибнуть от падения с высоты. Якобы она выпала с 22 этажа жилого комплекса.