Парень погибшей на ЖБИ девушки рассказал о трагедии

Тело девушки обнаружили около жилого комплекса. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Парень погибшей у ЖК «Олимп» девушки рассказал о трагедии. 20-летняя Алена покончила с собой днем 14 августа.

Я дам все комментарии, но попозже. Криминала тут нет. Поймите, мне сейчас очень тяжело, - рассказал «КП-Екатеринбург» сожитель Алены.

В Следственном комитете опровергли появившуюся в СМИ информацию о стрельбе.

- Согласно полученным данным, признаков того, что смерть девушки носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, нет, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что четыре дня назад на улице Блюхера покончил с собой ученик 11 класса.