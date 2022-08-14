Установлена личность девушки, тело которой нашли на ЖБИ около жилого комплекса

Тело девушки обнаружили прохожие. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета и полиции разбираются в обстоятельствах гибели 21-летней девушки. Ее тело обнаружили прохожие около жилого комплекса на улице 40-летия Комсомола. По словам очевидцев, она могла выпасть из окна 22 этажа жилого комплекса.

- Организована проверка следователями следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - Проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев. Тело направлено на судмедэкспертизу. Согласно полученным данным, признаков того, что смерть девушки носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, нет.

В полиции уточняют, что личность погибшей уже установлена, а также опровергают изначально появившуюся информацию в СМИ о том, что девушка могла погибнуть из-за огнестрельного ранения.

- Это местная жительница 2001 года рождения, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Признаков огнестрельных ранений у девушки нет.