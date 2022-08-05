В ГИБДД Свердловской области рассказали подробности столкновения Газели и грузовика

Фото: ГИБДД Свердловской области

На 154 километре трассы между Екатеринбургом и Алапаевском в 15:35 произошло ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области, водитель за рулем «Газели» выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате ДТП автомобиль съехал в кювет, а грузовик опрокинулся.

- В аварии пострадал водитель «Газели», он отделался ушибами. После осмотра врачами, мужчина был отпущен, - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Он пояснил, что уснул за рулем и не заметил, как выехал на «встречку». На данный момент движение на трассе затруднено, сотрудники ГИБДД ждут эвакуатор, чтобы поднять грузовик и его содержимое. В «Газеле» же ничего, кроме пустых ящиков, не было.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге за семь месяцев 2022 года по вине нетрезвых водителей произошло 32 ДТП, в которых семь человек погибли и 54 получили травмы различной степени тяжести.