В Екатеринбурге с начала года из-за пьяных за рулем произошло 32 ДТП

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят рейд «Стоп-контроль» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за семь месяцев 2022 года по вине нетрезвых водителей произошло 32 ДТП, в которых семь человек погибли и 54 получили травмы различной степени тяжести.

Чтобы сократить количество аварий, произошедших из-за пьяных за рулем, сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия. Очередной рейд пройдет в эти выходные - с 5 по 7 августа.

- Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят рейд «Стоп-контроль», направленный на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого специального права.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения является серьезным нарушением ПДД, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За нахождение за рулем в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.