На Режевском тракте «Газель» с хлебом столкнулась с грузовиком

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 54 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск столкнулись грузовик и «Газель» завода «Реж-Хлеб». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась там с грузовиком Volvo. В аварии пострадал водитель машины с хлебом.

- На данном участке затруднено движение транспорта. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение и устраняют последствия ДТП, - сообщили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД заявили, что в Свердловской области за последние две недели число ДТП выросло на 15%. На столько же увеличилось число пострадавших в авариях. А количество ДТП с участием детей выросло на 44%.