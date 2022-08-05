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Происшествия5 августа 2022 13:41

На Режевском тракте «Газель» с хлебом столкнулась с грузовиком

Один из водителей пострадал
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 54 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск столкнулись грузовик и «Газель» завода «Реж-Хлеб». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась там с грузовиком Volvo. В аварии пострадал водитель машины с хлебом.

- На данном участке затруднено движение транспорта. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение и устраняют последствия ДТП, - сообщили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД заявили, что в Свердловской области за последние две недели число ДТП выросло на 15%. На столько же увеличилось число пострадавших в авариях. А количество ДТП с участием детей выросло на 44%.