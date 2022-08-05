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Происшествия5 августа 2022 13:23

Бастрыкин поручил отчитаться о причинах смерти заслуженного учителя из Свердловской области

Наталья Сергеева скончалась 8 марта
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Пенсионерка скончалась от коронавируса. Фото: предоставлено семьей

Пенсионерка скончалась от коронавируса. Фото: предоставлено семьей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Свердловской области отчитаться о причинах смерти заслуженного учителя Натальи Сергеевой из Верхней Туры. Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

- Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об обстоятельствах нарушения прав пожилой женщины, - сообщили в СК России.

Напомним, что пенсионерку госпитализировали спустя 12 часов. На следующие сутки ее состояние ухудшилось. Причиной смерти была указана пневмония на фоне коронавируса. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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