Женщина умерла 8 марта. Фото: предоставлено семьей Натальи Сергеевой

В больнице № 1 Нижнего Тагила на 74-м году жизни скончалась заслуженный учитель Наталья Сергеева. Она работала учителем русского языка и литературы более 25 лет. В конце февраля у пенсионерки из Верхней Туры диагностировали коронавирус, но ей назначили амбулаторное лечение. Местный фельдшер приносил таблетки и тесты.

- Лечитесь дома, вряд ли вас в больницу возьмут, - говорил он.

Но 7 марта состояние Натальи Петровны резко ухудшилось. Дочь педагога вызвала скорую помощь около 10:30, врачи приняли решение госпитализировать ее в больницу Красноуральска. Экспресс-тест дал отрицательный результат. В самой больнице пришли к другому выводу и отказались брать на лечение пациентку с ковидом.

- Врач начал обзванивать другие больницы и узнавать, куда маму могут взять, - вспоминает дочь учительницы Татьяна Григорьева. – Все это время она лежала на каталке в коридоре. Скорая уехала, а в Верхней Туре она одна! Нас забрали лишь после обеда. Мы приехали в Нижний Тагил после 17 часов. Но и там пришлось ждать. Мама весь день без воды и еды, а ее забрали в палату лишь около полуночи. В общей сложности мы ждали помощи 12 часов.

На следующий день Татьяна позвонила в больницу. Ей ответили, что Наталья Петровна в стабильно тяжелом состоянии. Но уже вечером поступил звонок с известиями о смерти пенсионерки.

- По телефону сказали, что мама умерла от почечной недостаточности. Однако в свидетельстве о смерти указана пневмония на фоне коронавируса, - объяснила «КП-Екатеринбург» Татьяна Григорьева.

Пенсионерка ждала помощи 12 часов. Фото: предоставлено семьей Натальи Сергеевой

3 августа дочь Натальи Петровны обратилась с заявлением в областной минздрав. Жительница Верхней Туры просит увеличить число бригад скорой помощи. А также возобновить работу хирургического отделения местной больницы. Ответ пока не поступил

- Я хочу, чтобы такого больше не повторилось. У меня 74-летний отец, не дай бог он окажется в подобной ситуации. Поэтому я рассказываю нашу историю для привлечения внимания к проблеме.

В региональном минздраве отмечают, что пенсионерке оказали необходимую помощь. Но 8 марта ее состояние ухудшилось. Там также добавили, что дочь женщины обратилась с жалобой спустя полгода после случившегося.

- 2 августа 2022 года в Минздрав Свердловской области поступила жалоба Григорьевой Татьяны Павловны по факту смерти её матери 8 марта 2022 года в больнице Нижнего Тагила. По информации, изложенной в обращении, Министерством проводится проверка, - рассказали в региональном Минздраве. - На сегодняшний день установлено, что за время пребывания 7 марта в приёмном покое пациентка находилась под наблюдением врачей. Ввиду наличия сопутствующих жалоб, пациентке был произведён осмотр терапевтом и хирургом, произведены все исследования, в том числе КТ. После чего произведена госпитализация в отделение. 8 марта состояние пациентки резко ухудшилось и она была переведена в реанимационное отделение, где, к сожалению, скончалась. По окончанию проверки вся информация будет доведена до заявителя.