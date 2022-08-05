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Общество5 августа 2022 4:08

На Урале заслуженный учитель скончалась после 12 часов ожидания медпомощи

Минздрав Свердловской области проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Дочь умершей женщины утверждает, что скорой они не могли дождаться семь часов

Дочь умершей женщины утверждает, что скорой они не могли дождаться семь часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале девушка пожаловалась в министерство здравоохранения после того, как ее 73-летняя мама - заслуженный учитель русского зыка Наталья Сергеева скончалась в приемном покое больницы после 12 часов ожидания медпомощи. Об этом сообщает Ural Mash.

Как пишет telegram-канал, у Натальи Сергеевой было воспаление легких. Скорая, которая, по словам дочери погибшей, ехала к ней семь часов, доставила ее в больницу Красноуральска. Там помочь ей не смогли, сославшись на нехватку специалистов, и отправили в Нижний Тагил, где из-за занятости врач осмотрел ее только спустя пять часов.

- Прошло 12 часов с момента вызова скорой помощи до момента, когда моей маме начали оказывать реальную медицинскую помощь, - рассказывает дочь Натальи.

В пресс-службе регионального Минздрава «КП-Екатеринбург» рассказали, что после обращения дочери погибшей женщины проводится проверка. Также там отметили, что Наталья Сергеевна находилась в приемном покое 7 марта под наблюдением врачей.

- 2 августа 2022 года в Минздрав Свердловской области поступила жалоба Григорьевой Татьяны Павловны по факту смерти её матери 8 марта 2022 года в больнице Нижнего Тагила. По информации, изложенной в обращении, Министерством проводится проверка, - сообщили в региональном Минздраве. - На сегодняшний день установлено, что за время пребывания 7 марта в приёмном покое пациентка находилась под наблюдением врачей. Ввиду наличия сопутствующих жалоб, пациентке был произведён осмотр терапевтом и хирургом, произведены все исследования, в том числе КТ. После чего произведена госпитализация в отделение. 8 марта состояние пациентки резко ухудшилось и она была переведена в реанимационное отделение, где, к сожалению, скончалась. По окончанию проверки вся информация будет доведена до заявителя.