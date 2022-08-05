На Урале заслуженный учитель скончалась после 12 часов ожидания медпомощи

Дочь умершей женщины утверждает, что скорой они не могли дождаться семь часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале девушка пожаловалась в министерство здравоохранения после того, как ее 73-летняя мама - заслуженный учитель русского зыка Наталья Сергеева скончалась в приемном покое больницы после 12 часов ожидания медпомощи. Об этом сообщает Ural Mash.

Как пишет telegram-канал, у Натальи Сергеевой было воспаление легких. Скорая, которая, по словам дочери погибшей, ехала к ней семь часов, доставила ее в больницу Красноуральска. Там помочь ей не смогли, сославшись на нехватку специалистов, и отправили в Нижний Тагил, где из-за занятости врач осмотрел ее только спустя пять часов.

- Прошло 12 часов с момента вызова скорой помощи до момента, когда моей маме начали оказывать реальную медицинскую помощь, - рассказывает дочь Натальи.

В пресс-службе регионального Минздрава «КП-Екатеринбург» рассказали, что после обращения дочери погибшей женщины проводится проверка. Также там отметили, что Наталья Сергеевна находилась в приемном покое 7 марта под наблюдением врачей.

- 2 августа 2022 года в Минздрав Свердловской области поступила жалоба Григорьевой Татьяны Павловны по факту смерти её матери 8 марта 2022 года в больнице Нижнего Тагила. По информации, изложенной в обращении, Министерством проводится проверка, - сообщили в региональном Минздраве. - На сегодняшний день установлено, что за время пребывания 7 марта в приёмном покое пациентка находилась под наблюдением врачей. Ввиду наличия сопутствующих жалоб, пациентке был произведён осмотр терапевтом и хирургом, произведены все исследования, в том числе КТ. После чего произведена госпитализация в отделение. 8 марта состояние пациентки резко ухудшилось и она была переведена в реанимационное отделение, где, к сожалению, скончалась. По окончанию проверки вся информация будет доведена до заявителя.