Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 17:29

В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина

Он не выходил на связь с 14 июля, его ищут добровольцы из поисковых отрядов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 50-летнего Илшата Филарисовича Гарипова. Последний раз мужчина выходил на связь 14 июля, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза, - сообщают в отряде.

К сожалению, нет никакой информации о том, во что был одет пропавший мужчина, при этом добровольцы добавляют, что он может быть как в городе, так и в регионе.

Ранее стало известно, что в садовом товариществе «Строитель-2», которое находится под Среднеуральском, пропал Горбунов Александр Анатольевич. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 49-летнего мужчины ничего неизвестно с 19 июля 2022 года.