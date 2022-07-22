В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 50-летнего Илшата Филарисовича Гарипова. Последний раз мужчина выходил на связь 14 июля, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза, - сообщают в отряде.

К сожалению, нет никакой информации о том, во что был одет пропавший мужчина, при этом добровольцы добавляют, что он может быть как в городе, так и в регионе.

Ранее стало известно, что в садовом товариществе «Строитель-2», которое находится под Среднеуральском, пропал Горбунов Александр Анатольевич. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 49-летнего мужчины ничего неизвестно с 19 июля 2022 года.