В саду под Среднеуральском пропал 49-летний мужчина

В день пропажи он был одет бежевые штаны. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В садовом товариществе «Строитель-2», которое находится под Среднеуральском, пропал Горбунов Александр Анатольевич. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 49-летнего мужчины ничего неизвестно с 19 июля 2022 года.

В день пропажи он был одет бежевые штаны, белую футболку и синие кроссовки.

Особые приметы:

Рост: 175 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: каштановый с проседью

Цвет глаз: карий

Всем, кому-либо известно о местонахождении Горбунова Александра Анатольевича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Олесе (Омуль) +7 (922) 219-06-72.