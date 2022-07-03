Лидера движения «Мужской путь» отпустили из СИЗО

В конце июня следователи нашли девочку, которую отец забрал у матери год назад. Фото: предоставлено Натальей Брезгиной

Накануне из СИЗО вышел Андрей Брезгин, лидер движения «Мужской путь». Его задержали и заключили под стражу месяц назад по обвинению в особо тяжком преступлении против личности. В июле 2021 года он забрал дочку у бывшей супруги. Впоследствии суд решил, что отец должен вернуть девочку матери, но решение исполнено не было и судебные приставы Свердловской области объявили ребенка в розыск. Из-за того, что мать почти год не видела ребенка, у нее появились сомнения - жива ли девочка.

После ареста Брезгина, в связанных с ним группах Вконтакте появились видео с пропавшей девочкой, где она просила вернуть ей папу.

В конце июня следователи нашли девочку. Оказалось, что с ней все в порядке. В присутствии органов опеки ее передали матери.

Сам Брезгин, выйдя из СИЗО воссоединился с сыном и записал видеообращение.

- Вчера я был выпущен на свободу и сегодня уже со мной мой сын, которого пыталась на время, пока я был в тюрьме отобрать бывшая супруга. Но теперь мы снова все вместе. Победа восторжествовала, - сказал Андрей Брезгин на записи, опубликованной в паблике «Мужской Путь: уверенное будущее | Z» Вконтакте. - У любого ребенка должно быть два полноправных родителя, а не так что один господин, а другой прислуживает, не имеющий прав. Будем бороться за права отцов, чтобы были крепкие семьи.