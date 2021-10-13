Андрей Брезгин уверен, что забрал дочь у непутевой матери. Фото: СОЦСЕТИ

Любящий муж, четверо детей, семейный бизнес... Так шесть лет назад выглядела жизнь екатеринбурженки Натальи Брезгиной. Но ее жизнь круто изменилась после рождения четвертого ребенка. Супруг Андрей после возвращения из командировки внезапно заявил жене - у меня есть другая, но разводиться я не хочу, давайте жить все вместе.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Они познакомились в начале нулевых в ночном клубе «Эльдорадо». Наталье тогда было 20 лет, она училась в Педагогическом университете на преподавателя физкультуры. Андрей был старше нее на два года, подрабатывал на стройках. Спустя три года пара обручилась, а в феврале 2004-ого у них родилась дочка. После окончания института Наталья устроилась экономистом на завод имени Калинина. Андрей же обеспечивал семью, работая прорабом на военно-промышленных объектах.

Дела шли неплохо. Шаг за шагом глава семьи шел к намеченной цели – открыть свой фитнесс-клуб. Это удалось сделать в 2011 году. К тому моменту, семья уже была многодетной. Помимо дочки, у пары подрастал сын, и только-только родилась еще девочка. А спустя еще три года, в 2014-м на свет появилась Варя.

- К тому времени Андрей увлекся тренингами, саморазвитием, - вспоминает Наталья. – Сразу после Нового года он уехал в Питер, в командировку. А когда вернулся, был сам не свой. Говорил какую-то чушь о том, что «познакомился в гостинице с мужчиной, который живет не так, как остальные». Еще позднее признался: «У меня появилась другая». Но при этом сказал, что хочет сохранить семью, чтобы мы стали жить все вместе. Чтобы я согласилась хотя бы попробовать.

Так Наталья познакомилась с Еленой (имя изменено - Прим. Ред.). 40-летняя женщина занималась в тренажерном зале Андрея и, конечно же, положила глаз на его статного и обеспеченного владельца. Уйти от Андрея Наталья была не готова, поэтому семья переехала в новую двухэтажную квартиру, чтобы начать жить «по-новому». А детям Наталья объяснила - с ними теперь будет жить дальняя родственница.

МНОГОЖЕНСТВО – ЭТО ХОРОШО

От Елены Наталья узнала, что муж стал искать отношений на стороне после рождения четвертого ребенка.

- Для меня это был не просто шок, а падение представления о мире. Мои родители до сих пор вместе. У Андрея мама была учительницей, отец – военный. Они развелись, когда он учился в третьем классе. Свекровь замечательная женщина, она и сейчас на моей стороне и всегда меня поддерживает, - сетует Брезгина.

Наталья признается делить мужа с другой было тяжело. Чтобы отвлечься, она пыталась погрузиться в домашние хлопоты: занималась детьми, делала работу по дому, навещала родителей.

- Квартира с двумя этажами была выбрано не случайно. Наша с Андреем и Еленой спальня располагалась на втором этаже, к ней вела крутая лестница, - вздыхает Наталья. – Я скрывала от детей, что отец спит с двумя женщинами сразу. Утром старалась уезжать и приходила лишь к возвращению детей. Наверное, в это время они «уединялись». Да, это дикость. Но мы обе не могли отказаться от Андрея, а рядом друг с другом испытывали дикую ревность.

Надежда Елены на то, что Брезгин бросит семью не оправдалась. Поэтому в скором времени любовница собрала вещи и ушла. По словам Наталья – сбежала в Таиланд.

- Андрей быстро нашел ей замену. А в один из дней он потребовал поехать с ним и его новой женщиной на отдых. Тогда он впервые пригрозил избиением. У меня случилась истерика. Потом он предпринял последнюю попытку «образумить» меня и пригласил домой своего полигамного друга, чтобы тот убедил меня: многоженство – это хорошо и к этому можно прийти, чтобы сохранить и укрепить семью, - добавляет Наталья.

В такой обстановке многодетная мать прожила два года. А затем подала на развод. Дети остались с матерью, но, по обоюдному соглашению, могли проводить время с отцом в выходные.

МУЖСКОЙ ПУТЬ

В это же время Андрей Брезгин стал пропагандировать не только многоженство, но и патриархальные идеи, ставшие основой движения «Мужской путь». На сайте и в социальных сетях адепты движения рассказывают о том, какой должна быть «настоящая женщина», и как правильно нужно воспитывать детей. Тут вам и лайфхаки, такие как, «20 критериев выбора жены»: не должна пить, курить; одежду носит скромную; косметикой не пользуется; следует за мужем, куда бы он ни пошел….

- «Мужской Путь» — это стремление к абсолютной мужественности длиною в жизнь. <…> Мужчины всегда были ключом к изменению в обществе. Мужчины допустили все, что происходит сегодня. «Мужской Путь» за процветающее Отечество, крепкие семьи и ответственных мужчин! Но с правами руководителя, а не громоотвода, - говорится на сайте движения.

Сам Андрей Брезгин в рамках движениях так же пытается объяснить поведение в своей семье. Мужчина не доволен, что Наталья запрещала ему видеться с детьми. По его словам, которые он также озвучивает в соцсетях, бывшая супруга не хотела делиться, а хотела, чтобы и муж, и дети были в ее собственности.

Андрей с сыном в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Еще весной 2019 года Андрей забрал из школы сына. С тех пор мальчик живет с отцом. При этом сам подросток говорит о том, что с матерью жить не хочет, так как она навязывает ему «женское воспитание»: заставляет мыть посуду и полы. А 17 июля 2021 Андрей забрал у Натальи дочку Варвару. Это произошло во время прогулки. Этот момент попал на видео с камер видеонаблюдения: Брезгин сажает девочку в Opel, а черный внедорожник, по словам Натальи, пытался перекрыть обзор камеры наблюдения.

РЕБЕНОК В РОЗЫСКЕ

25 августа того же года суд определил, что Варвара должна вернуться к матери. Теперь девочку разыскивают судебные приставы Свердловской области.

- Сысертским районным отделением судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в рамках разыскного дела ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка: Брезгина Варвара Андреевна, 18 декабря 2014 года рождения. По имеющейся информации разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Брезгиным Андреем, - говорится в ориентировке свердловского управления ФССП.

Брезгин не скрывает, что дети находятся у него. В своем блоге он часто выкладывает фотографии сына и дочки Вари. Рассказать свою позицию журналистам «КП» Андрей Брезгин отказался, ссылаясь на то, что ему нужно посоветоваться с юристом.

Судебные приставы объявили 6-летнюю Варю в розыск. Фото: предоставлено матерью девочки

Зато о бывшей жене он опять же высказался в своем блоге в ночь на 11 октября:

«Какое бы воспитание она бы дала? Никакого. Она и сейчас детей забросила ибо главный смысл жизни, это не устроить свою судьбу, а нагадить мне. Дочери брошены, маленькие девочки 5 и 9 лет гуляют одни на улице, учатся с каждым годом все хуже, не буду здесь писать про здоровье. Старшая безвылазно стала обдолбленным рабом телефона, забросила спорт и учебу. Остальные идут уверенно по ее стопам. Тут, *****, список бы мне написать, ну да ладно, отложу пока.

Тяжело ли мне осознавать все это? Конечно. Мог бы много писать в негативном ключе но пусть это послание будет больше позитивным. Что отец и есть воспитатель, а не шизанутая на мести мамаша, забросившая детей и все внимание уделяющая, «какой папа плохой». <…> Цените свою семью, а не подавайте на разводы и алименты. Это может аукнутся. И дети поймут, кто им друг, а кто не очень.

Больше чем уверен, что сейчас мамаша, которая даже год не интересовалась, как учиться сын и ни разу не приехала к нему в школу и домой, лишь ставила ультиматумы, и сейчас будет плеваться желчью от его успехов. Жесть, конечно, но надеюсь, скоро протрезвеет, что дети важнее амбиций».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Варвары Брезгиной, просят звонить по телефону 8-922-228-59-57.

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