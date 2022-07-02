Стало известно, почему закрылся дискаунтер «Доброцен»

Дискаунтер появится на Окружной в конце лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрылся дискаунтер «Доброцен», который располагался в помещении торгового центра «Комсомолл». Это был один из первых магазинов, которые в народе прозвали «нищемаркетами». Его торговая площадь занимала около 2 000 квадратных метров.

Причина закрытия оказалась довольно банальной. Магазин просто переезжает.

- Магазин переезжает. Ближайшее открытие будет по адресу Окружная, 88. Ориентировочно, магазин будет открыт 26 августа. Сейчас идет проработка других локаций, - процитировали директора по маркетингу Татьяну Павловскую E1.

Напомним, накануне в Екатеринбурге начал свою работу на улице Варшавской продуктовый дискаунтер «Моя цена». Магазин делает ставку на товары повседневного спроса. В нем можно приобрести продукты по стоимости, которая ниже чем в обычных супермаркетах на 15%.